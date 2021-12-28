Петербургские автомобилисты проводят вечер вторника в десятибалльных пробках

Вечером вторника, 28 декабря, в Петербурге случился настоящий транспортный коллапс. По данным сервиса «Яндекс. Пробки» к 19:00 наблюдается максимальная загруженность — 10 баллов. И такая ситуация сохраняется в городе больше часа.

Особенно сложно в центре города. Почти весь Центральный район, а также Васильевский остров «покраснели».

По данным «Фонтанки» непросто всё и на ЗСД. Трасса перекрыта от Благодатной улицы на юг. Автомобилисты пытаются выбраться на Благодатную через узкий съезд, который явно не справляется с количеством желающих.

Движение по внутреннему кольцу КАД парализовано от Софийской улицы до Пулковского шоссе. На Пулковском и московском шоссе ситуация немногим лучше.