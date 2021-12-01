В Шушарах автомобилисты более 5 часов стояли в снежной пробке

Автомобили встали у Шушар от Колпинского шоссе до развязки с КАД более чем на 5 часов. Об этом 1 декабря сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

О многочасовом заторе стало известно из социальных сетей. Петербуржцы делились фото и видеозаписями на которых видно, что автомобили по дороге почти не двигаются. Причиной пробки стали снежные завалы, после прошедшего в городе снегопада.

«У людей заканчивается бензин. Экономят как могут. В машинах мерзнут. Никуда ни свернуть и не объехать. Некоторые идут пешком по дороге между рядами», – поделился информацией один из очевидцев.