Вечером 14 мая на дорогах Петербурга образовались 8-балльные пробки

После пяти часов вечера уровень загруженности дорог Петербурга достиг 8 баллов.

Наиболее крупные пробки образовались в центре города и в районе Комсомольской площади. Пробка на ЗСД в направлении севера от Васильевского острова и до участка недалеко от Богатырского проспекта растянулась на 4 километра.

Длина затора на внешнем кольце КАД составила 11 километров. Автомобили стоят на участке от Октябрьской набережной до Колтушского шоссе. Пробка на внутреннем кольце около 6 часов вечера заняла 6,6 километров. Затор образовался на участке от Кронштадского шоссе до судопропускного сооружения С2.