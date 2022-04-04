4-балльными пробками начался понедельник в Петербурге

На дорогах Петербурга утром в понедельник, 4 апреля, довольно загружено - четыре балла. По расчетам сервиса "Яндекс.Пробки" такая ситуация на дорогах останется примерно до 13:00.

На 07:35, на петербургских дорогах более полсотни ограничений движения транспорта из-за различных работ. Также на карте можно увидеть и аварии.

В историческом центре города затруднено движение на Невском проспекте, у Московского вокзала, Сенной площади и на Садовой улице. Стоит отметить, что в красный и желтый окрашен почти весь центр.

Затруднен трафик и на севере города: на Кантемировской улице, возле Финляндского вокзала, на Свердловской и Октябрьской набережных, на Народной улице и Индустриальном проспекте.

На юге города водителям стоит избегать проспекта Стачек, Ленинского проспекта, улицы Зенитчиков, проспекта Ветеранов, Пулковского шоссе и Витебского проспекта. При этом на КАД свободно и можно не опасаться пробок.