Водная навигация откроется в Петербурге с 15 апреля

В Петербурге с 15 апреля откроют водные пути для навигации судов организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Соответствующий документ опубликован на портале антикоррупционной экспертизы в среду, 7 апреля.

Как сообщается в Комитете по транспорту Петербурга, водителям маломерных судов нужно будет соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, в минувшем году в связи с пандемий навигация была открыта лишь 28 июня, что привело, по мнению экспертов, к провальному сезону.