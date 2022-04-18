Туристическая навигация стартовала в Петербурге

В понедельник, 18 апреля, в Петербурге официально начался сезон туристической навигации. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», глава комитета по транспорту Кирилл Поляков подписал распоряжение об его открытии.

Петербуржцам и туристам в этом сезоне предложат максимально разнообразные маршруты. В их числе ночные туры на развод мостов, музыкальные и гастрономические экскурсии, новые варианты маршрутов, охватывающие ранее недоступные для прогулок на туристических судах объекты.

На период ремонта Биржевого моста между Мытнинской и Адмиралтейской набережными. Согласно плану, действовать она будет до окончания туристической навигации по рекам и каналам Петербурга в ноябре.

Мосты в Петербурге разводят с 10 апреля. На сайте «Мостотреста» опубликован график, который не изменился с прошлого сезона.