В Петербурге 17 апреля открыли сезон навигации по рекам и каналам

С начала недели в Северной Пальмире стартовал сезон навигации по рекам и каналам. За соблюдением безопасности на воде будут следить специалисты патрульной службы Агентства внешнего транспорта.

О начале сезона навигации напомнили в пресс-службе Смольного. Уточняется, что патрульная служба будет следить за безопасностью на воде круглосуточно. В этом году под контролем находится также движение гребных безмоторных и малых судов, которые не требуют государственной регистрации.

Уточняется, что отслеживать обстановку на реках и каналах специалисты будут не только по воде, но и по суше. В распоряжении патрульной службы есть два судна. Задержанный или изъятый транспорт отправится на специализированную круглосуточную стоянку.

Напомним, что в Петербурге сейчас действуют 19 общедоступных городских причалов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что о готовности Петербурга к навигации стало известно еще в начале апреля.