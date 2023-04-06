В Комитете по транспорту рассказали о готовности Петербурга к навигации

В ИА «Интерфакс Северо-Запад» прошла пресс-конференция, посвященная готовности Петербурга к навигации. В мероприятии приняли участие представители Комитета по транспорту, Управления МЧС и других ведомств.

Директор подведомственного Комитету по транспорту ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская заявила, что путь для маломерных судов будет открыт, когда в Северной столице установится стабильная температура выше нуля, а водные объекты освободятся ото льда. Начало навигации будет согласовано с МЧС.

Безопасностью на каналах и реках будет заниматься круглосуточная патрульная служба – новое подразделение Агентства.

Также транспортный блок продолжит совместную межведомственную работу по профилактике административных правонарушений на водном транспорте. Кроме того, как и раньше, будет функционировать спецстоянка для хранения задержанных и изъятых судов.

В 2023 году Комитет по транспорту планирует разработать проект по обновлению бетонных причалов на металлические. Они позволят принимать пассажирские суда типа «Нева» и «Москва». Новые понтоны в первую очередь будут установлены у Летнего сада, Адмиралтейства и Музея Фаберже.

В рамках внедрения пассажирских судов на электрической тяге Агентство продолжит работы по обеспечению электроэнергией причалов Речного вокзала, причала «Южная дорога» и причала «Мытнинская набережная». Последнему объекту выделена мощность 10 кВт, его планируют подключить уже в этом году.

Всего в Петербурге на сегодняшний день функционируют 19 городских причалов, в том числе 11 «умных». Они оснащены системами видеонаблюдения и оповещения, контроля подхода судов и прохода пассажиров, а также солнечными панелями.