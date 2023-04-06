  • 7 Апрель 2023
USD 07.04.2023 80.6713 +1.1752
USD ММВБ 00:05 79.3926  
EUR 07.04.2023 88.1294 +1.0340
EUR ММВБ 00:05 86.9874  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Комитете по транспорту рассказали о готовности Петербурга к навигации

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В ИА «Интерфакс Северо-Запад» прошла пресс-конференция, посвященная готовности Петербурга к навигации. В мероприятии приняли участие представители Комитета по транспорту, Управления МЧС и других ведомств.

Директор подведомственного Комитету по транспорту ГКУ «Агентство внешнего транспорта» Александра Бахмутская заявила, что путь для маломерных судов будет открыт, когда в Северной столице установится стабильная температура выше нуля, а водные объекты освободятся ото льда. Начало навигации будет согласовано с МЧС.

Безопасностью на каналах и реках будет заниматься круглосуточная патрульная служба – новое подразделение Агентства.

Также транспортный блок продолжит совместную межведомственную работу по профилактике административных правонарушений на водном транспорте. Кроме того, как и раньше, будет функционировать спецстоянка для хранения задержанных и изъятых судов.

В 2023 году Комитет по транспорту планирует разработать проект по обновлению бетонных причалов на металлические. Они позволят принимать пассажирские суда типа «Нева» и «Москва». Новые понтоны в первую очередь будут установлены у Летнего сада, Адмиралтейства и Музея Фаберже.

В рамках внедрения пассажирских судов на электрической тяге Агентство продолжит работы по обеспечению электроэнергией причалов Речного вокзала, причала «Южная дорога» и причала «Мытнинская набережная». Последнему объекту выделена мощность 10 кВт, его планируют подключить уже в этом году.

Всего в Петербурге на сегодняшний день функционируют 19 городских причалов, в том числе 11 «умных». Они оснащены системами видеонаблюдения и оповещения, контроля подхода судов и прохода пассажиров, а также солнечными панелями.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram