К концу декабря по рекам и каналам Петербурга может завершится навигация пассажирских судов

Морозы в Петербурге берут свое и на реках и каналах появляется первый лед. Все это неизменно ведет к завершению навигационного сезона.

Сегодня, 25 ноября, с набережных Кутузова, Обводного канала и реки Карповки можно было наблюдать первый лед, который добрался до центра Петербурга с ладожского озера. Начальник пресс-службы СПБ ГБУ «Мостотрест» Владимир Головашов рассказал МК в Петербурге о том, что пока точные даты завершения пассажирской навигации по рекам и каналам неизвестны, однако мосты однозначно перестанут разводить в ночь с 29 по 30 ноября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в городе может появится очередной разводной мост, который соединит Неву от Зольной и Фаянсовой улиц. По проекту мост будет похож на Финляндский железнодорожный мост.