Шесть рек и каналов Петербурга обновили статус

Мойка, Фонтанка, Ждановка, Зимняя канавка, Крюков канал и канал Грибоедова в началу сезона туристической навигации получили новый статус. Эти водные артерии стали путями регионального значения. Распоряжение о присвоении статуса подписал вице-премьер Михаил Мишустин 18 апреля.

Ранее все шесть рек и каналов считали петербургскими водными путями. Присвоенный на федеральном уровне новый статус даст дополнительные возможности для контроля рынка прогулок по рекам и каналам.

Ранее «Санкт-Петрбург.ру» сообщал, что официально новый сезон туристической навигации в городе стартовал 18 апреля. К новому сезону в Петербурге расширили число маршрутов водных прогулок, добавив новые объекты.