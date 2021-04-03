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На «зеленой» линии петербургского метрополитена поезда движутся с большим интервалом

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© Фото: baltphoto.ru

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Технологический сбой устранили к двумя часам дням 3 апреля, в субботу.

Сегодня днём, 3 апреля, на третьей линии метрополитена Петербурга произошёл технический сбой. В связи с этим поезда от станции «Беговая» до «Площадь Александра Невского» двигались с увеличенным интервалом. Информация об этом появилась в телеграме.

Причиной изменения движения поездов стал технологический сбой. На данный момент пассажиры отмечают, что движение поездов полностью восстановлено и составы приезжают в нормальном режиме.

Ранее на станции метро «Маяковская» произошло задымление, что вызвало временную остановку движения поездов. После инцидента представители петербургской подземки извинились перед пассажирами.

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