На «зеленой» линии петербургского метрополитена поезда движутся с большим интервалом

Сегодня днём, 3 апреля, на третьей линии метрополитена Петербурга произошёл технический сбой. В связи с этим поезда от станции «Беговая» до «Площадь Александра Невского» двигались с увеличенным интервалом. Информация об этом появилась в телеграме.

Причиной изменения движения поездов стал технологический сбой. На данный момент пассажиры отмечают, что движение поездов полностью восстановлено и составы приезжают в нормальном режиме.

Ранее на станции метро «Маяковская» произошло задымление, что вызвало временную остановку движения поездов. После инцидента представители петербургской подземки извинились перед пассажирами.