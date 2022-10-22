В Петербурге из-за сбоя работы эскалатора станция метро “Лесная” была закрыта на вход

В Калининском районе Петербурга станцию метро “Лесная” пришлось на время закрыть на вход из-за внеплановой остановки эскалатора.

Утром, 22 октября, в 10:30 вестибюль станции метро “Лесная” пришлось закрыть на вход. Причиной стал сбой работы эскалатора. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена.

На станции были произведены работы по замене поврежденных ступеней эскалатора и с 11:12 вход в вестибюль станции “Лесная” был вновь открыть. В пресс-службе уточнили, что ступени были повреждены из-за попадания в них постороннего предмета.

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