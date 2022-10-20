У станции метро “Шушары” появится перехватывающая стоянка на 187 мест

В Пушкинском районе Петербурга возле станции метро “Шушары” началось обустройство новой перехватывающей автостоянки. Ее решили построить по просьбам местных жителей. Парковка будет рассчитана на 187 мест.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, в феврале было проведено голосование на строительство новой парковки. Почти 70 процентов опрошенных проголосовали за то, чтобы парковку построили возле станции метро “Шушары”.

В Смольном отметили, что власти города планомерно разгружают напряженные участки транспортного движения. Все решение принимаются также с учетом пожеланий жителей города.

Будущая автостоянка расположится около выездов на КАД и на Софийскую улицу. На участке уже начались работы по обустройству системы водоотведения и разработке грунта для дорожного покрытия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге с 1 августа прекращается работа перехватывающей парковки на Синопской набережной. Вместо нее там будут воссоздавать исторический образ Борисоглебской церкви по чертежу и партерный сквер возле нее.