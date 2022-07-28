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Перехватывающая стоянка уступит место Борисоглебской церкви на Синопской набережной

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© Фото: Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге

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В Петербурге с 1 августа прекращается работа перехватывающей парковки на Синопской набережной. Вместо нее там будут воссоздавать исторический образ Борисоглебской церкви по чертежу и партерный сквер возле нее.
 
Перехватывающая стоянка начала работать в июле 2010 года. Она растянулась на весь квартал между Синопской набережной, проспектом Бакунина и безымянным продолжением Амбарной улицы. Исторически это место привыкло видеть доходные дома, а возле проспекта – Борисоглебскую церковь.
 
Однако стоянка почти не пользовалась спросом среди автомобилистов и ее решили закрыть с 1 августа.
 
После этого территорию передадут для воссоздания проекта Борисоглебской церкви. Он будет возводиться под руководством Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге. Строительные работы планируют начать уже в  2022-2023 годах. Над проектом работал архитектор Михаил Мамошин, руководитель «Архитектурной мастерской Мамошина».
 
Храм будут возводить заново не совсем в его точном историческом месте. Дело в том, что на участке, где когда-то была Борисоглебская церковь, проходит проезжая часть Синопской набережной. Поэтому здание разместят немного в стороне. Также из-за особенностей земельного участка было принято решение повернуть храм на 90 градусов.
 
У главного входа планируют разместить пространство с общедоступным сквером-партером. В нем устроят аллею, ориентированную на Александро-Невскую лавру.

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