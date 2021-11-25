На красной ветке петербургского метро из-за сбоя встали поезда

Утром четверга, 25 ноября, из-за технического сбоя остановились поезда на Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена. Как сообщает «Деловой Петербург», поезда остановились в 10:30 на перегоне между станциями «Нарвская» и «Проспект Ветеранов».

Как пояснили в пресс-службе метрополитена остановка движения была связана с техническим сбоем. Уже в 10:48 движение поездов по Кировско-Выборгской линии восстановили.

Как сообщает «Фонтанка» в момент сбоя на платформах скопились толпы ничего не понимающих пассажиров. После того, как движение восстановили, интервал движения составлял около восьми минут.