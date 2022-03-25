Сбой движения на фиолетовой ветке метро Петербурга длился семь минут

Утром пятницы, 25 марта, на Фрунзенско-Приморской (фиолетовой) линии петербургского метро произошел сбой движения. Неисправный состав задержал движение в районе станции «Дунайская». В результате поезда некоторое время не ходили от «Шушар» к «Международной».

Как сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена, сломавшийся состав убрали уже через семь минут. К настоящему моменту движение по фиолетовой линии полностью восстановлено. Поезда следуют по ней в соответствии с графиком.