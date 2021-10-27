В петербургском метро вновь принимают оплату по безналу

Об этом 26 октября сообщили в пресс-службе подземки.

В петербургском метро вновь можно расплатиться банковской картой. Сбой в системе бесконтактной оплаты произошел в час пик 26 октября и длился в течении часа.

«Неисправность устранена, банковское оборудование работает в обычном режиме», — рассказали в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Горожане с банковскими картами и «Единой карты петербуржца» были вынуждены идти в кассы и терминалы покупать жетоны. Они образовали очередь, через турникеты пропускали только жителей с Подорожником».