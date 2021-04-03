В Петербурге 10 апреля откроется сезон навигации

Через неделю в Северной столице откроется сезон навигации. Официальное открытие сезона состоится ночью на 10 апреля. Все подготовительные работы соблюдены. Для этого в марте несколько дней длилась технологическая разводка мостов, которая показала полную готовность разводных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Техническая исправность и бесперебойная работа мостов – наша стратегическая задача», – отмечает губернатор города Александр Беглов.

Кроме того, город подготовил к сезону навигации несколько катеров, плавучую базу для осмотра и ремонта мостов, а также водолазное судно. В сезон навигации обычно разводится 12 мостов города на регулярной основе.