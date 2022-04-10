В ночь на 11 апреля разведут Дворцовый мост

Сезон навигации в Петербурге официально стартовал в ночь на 10 апреля. Однако в пресс-службе «Мостотреста» уточнили, что разводка минувшей ночью не состоялась. В ночь с 10 на 11 апреля в Петербурге планируют развести только один мост — Дворцовый. Остальные переправы разводиться не будут.

До начала навигации в Петербурге проходили технические разводки мостов. В общей сложности перед началом сезона городские переправы развели порядка 50 раз, чтобы убедиться их исправности. Уточняется, что все мосты готовы к сезону навигации и регулярному разводу.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Ленинградской области скоро стартует второй этап модернизации моста через Волхов.