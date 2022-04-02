В конце года в Ленобласти стартует второй этап модернизации моста через Волхов

В Ленинградской области модернизируют мост через Волхов на трассе «Россия» Москва-Петербург. Как сообщили в пресс-службе Росавтодороа, ко второму этапу приступят концу текущего года.

Первый этап модернизации трассы выполнен на 67% от намеченного плана. Рабочие уже разобрали покрытие моста, выполнили гидроизоляцию, ограждения и систему водоотвода.

В настоящее время скорость движения по трассе «Россия» в месте проведения работ ограничена. Движение в сторону Санкт-Петербурга осуществляется не быстрее 40 километров в час и только по двум полосам.