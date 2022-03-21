Восемь мостов разведут в Петербурге на этой неделе

В Петербурге продолжаются технологические разводки мостов с целью подготовки из к предстоящему сезону навигации. В «Мостотресте» рассказали, какие переправы будут разводить на наступившей неделе.

В ночь на 22 марта не получится проехать по мосту Александра Невского с 2:20 до 5:10. Троицкий мост будет недоступен с 1:20 до 4:50.

23 марта планируются разводки моста Александра Невского с 2:20 до 5:10, Дворцового с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55, Литейного с 1:40 до 4:45.

Троицкий мост разведут с 1:20 до 4:50, Большеохтинский — с 2:00 до 5:00, Тучков — с 2:00 до 4:55) и Благовещенский — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 5:00 в ночь на 24 марта. В ночь на 25 марта будут разведены мост Александра Невского — с 02:20 до 05:10, Дворцовый мост — с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, Литейный — с 01:40 до 04:45, Володарский — с 02:00 до 05:45, а Тучков — с 02:00 до 04:55.

Наконец, в ночь на 26 марта пройдет технологическая разводка моста Александра Невского в период с 02:20 до 05:10.