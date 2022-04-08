В ночь на 10 апреля на реках Петербурга стартует навигация

На реках Петербурга в ночь на 10 апреля откроется навигация, а вместе с этим начнется и сезон разводных мостов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

В этом году график разводки мостов будет таким же, как и в прошлом. Дважды за ночь жители и гости города смогут посмотреть на разводку Дворцового, Тучкова и Благовещенского мостов. Другие же будут разводить по предварительной заявке за два дня.

Как сообщает "МК в Питере", мосты уже готовы к старту. Механизмы проверили и привели в порядок, а системы отладили. Всег около 500 разводок для тестирования провели за месяц специалисты.

Ранее "Санкт-Петербург.ру" писал о том, что на Ладожском мосту ограничат движение с 4 по 11 апреля.