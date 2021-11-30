В Петербурге завершилась навигация

Во вторник, 30 ноября, в Петербурге официально завершился сезон навигации и регулярное разводки мостов. Такая информация опубликована на сайте предприятия «Мостотрест».

Мосты на Неве и Малой Неве не будут разводиться в период с 30 ноября по 10 апреля. Развод мостов на рукавах Невы завершился раньше. Они не будут разводиться с 15 ноября по 20 апреля.

Директор предприятия "Мостотрест" Андрей Кочин ранее сообщил журналистам, что в ночь на 30 ноября Литейный, Дворцовый, Троицкий и Благовещенский мосты планировалось развести для разового пропуска судна. Его слова приводит ТАСС. Однако, из-за сильного снегопада Литейный мост разведен не был.