Ночью 9 марта в Петербурге начнется период технологической разводки мостов

В ночь с 9 на 10 марта в Петербурге начинают разводить мосты. До 10 апреля разводки будут технологическими. Всего за это время запланировано около 50 разводок.

Первым станет мост Александра Невского. Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест», его разведут с 9 на 10 и с 10 на 11 марта в период с 02:20 до 05:10.

Различные мосты на Неве и Малой Неве в дальнейшем будут разводить почти каждую ночь. Регулярная навигация в 2022 году продлится с 10 апреля по 30 ноября. На рукавах Невы мосты начнут разводить позже — с 20 апреля. Сезон навигации завершится 15 ноября.