Транспортная модель Петербурга изменится с 2022 года

В Петербурге активно обсуждается транспортная реформа, которая ожидалась летом 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса ее реализация была перенесена на лето 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

В рамках обновления транспортной модели с 2022 года общественный транспорт Петербурга ждет много перемен. Как сообщает интернет-издательство «AllNW.ru», из города планируют убрать все «маршрутки» и заменить их на автобусы с низким полом. Также планируется заменить коммерческие маршруты на социальные.

При этом некоторые петербуржцы выразили недовольство отменой маршрутного такси. Сторонники транспортной реформы напоминают, что «маршрутки» - это малогабаритный и неудобный для маломобильных граждан транспорт. Новые низкополые автобусы позволят инвалидам и мамам с колясками, а также пенсионерам быстро и легко передвигаться на общественном транспорте.

Кроме того, статистика ДТП напоминает горожанам о необходимости переходить на иной вид транспорта, ведь ни одной недели в Петербурге не проходит без аварий с участием водителей маршрутных такси. Новая транспортная реформа позволит избежать печальной статистики, а также позволит следить за дезинфекцией салона.

Как сообщает интернет-издательство «AllNW.ru», новая транспортная модель планирует ввести безналичную систему оплаты проезда. Проезд можно будет оплатить картой, «Подорожником» или часами с NFC.