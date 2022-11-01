В новых районах Петербурга собираются комплексно улучшить доступность транспорта

На пленарном заседании десятого общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» рассказали о том, как в новых районах Петербурга развивается инфраструктура.

В Санкт-Петербурге подходят к завершению работы над новым генеральным планом по изменению определенных отраслей в городе. В частности, продолжается модернизация уже после транспортной реформы, сообщает Neva.Today.

Микрорайоны города за последние десять лет пополнились более чем на 1 миллион людей. Поэтому на форуме речь зашла о траспортной доступность для микрорайонов.

За 2022 было запущено 99 новых маршрутов, а ближе к концу года по улицам Петербурга будут ездить 3200 автобусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге стало известно, на сколько вырастут цены на общественный транспорт в 2023 году.