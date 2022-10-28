В Петербурге стало известно, на сколько вырастут цены на общественный транспорт в 2023 году

В Петербурге в ближайшие недели Комитет по тарифам примет решение о новых ценах на общественный транспорт в 2023 году. Ожидается, что рост цен не превысит уровень официальной инфляции, которая составляет около 9 процентов.

Как сообщает МК в Петербурге, стоимость разовой поездки может вырасти на 5 рублей и составит 70 рублей. “Гостевой” проезд в наземном транспорте подорожает до 65 рублей.

Однако отметим, что на “гостевой” тариф приходится менее 10 процентов поездок и зачастую им пользуются туристы. Петербуржцы чаще всего используют “Подорожник”, который в 2022 году помог сэкономить 20 рублей на каждую поездку. Комитет по транспорту отметил популярность “Подорожника”, поэтому выступил с предложением сохранить привычную скидку – в 2023 году она составит 21 рубль.

Особые изменения не коснутся нового тарифа “60 минут”. Первая поездка по тарифу обойдется в 44 рубля, за вторую придется заплатить 10 рублей, а все последующие в течение часа будут бесплатными. Также продолжит действовать тариф “90 минут”, который за 78 рублей предоставит одну бесплатную поездку в метро и неограниченное количество в наземном транспорту.

Итого, в 2023 году для абсолютного большинства петербуржцев поездки в общественном транспорте обойдутся значительно ниже реальной себестоимости.

Отметим, что в городе уже было проведено глобальное обновление наземного транспорта. В 2023 власти приступят к обновлению электротранспорта.