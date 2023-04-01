Вице-губернатор Петербурга перечислил основные итоги внедрения Новой модели транспортного обслуживания

Новой модели транспортного обслуживания (НМТО) в Петербурге 1 апреля исполнился ровно год. В связи с этим были подведены основные итоги ее введения на территории региона.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал, что транспортные ведомства города прежде всего благодаря новой модели хотели переформатировать систему общественного транспорта, а также создать единый стандарт качества услуг, которые используются при автобусных перевозках. Об этом пишет АБН.

Итогом работы стала актуализация маршрутной сети и изменение принципа работы с коммерческими перевозчиками. Кроме того, за год специалисты ввели оплату проезда без кондукторов и обновили подвижной состав общественного транспорта.

Также были распространены льготы на все виды общественного транспорта.

Напомним, что с введением новой транспортной реформы на улицы города вышли современные, экологичные автобусы лазурного цвета. Весь транспорт низкопольный и подходит для маломобильных граждан. В автобусах установлены системы видеонаблюдения и информирования, а также валидаторы. Оплатить проезд можно как банковскими картами, так и всеми видами проездных документов.