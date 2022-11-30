Кирилл Поляков рассказал о создании "единого окна" для работы с Белоруссией

Для петербургских предпринимателей, работающих с Белоруссией, может появиться “единое окно”, которое поможет найти новых партнеров и выйти на новые рынки.

Об этом в эфире радио Business FM рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Он отметил, что в данный момент этим вопросом занимается комитет по промышленности. Также Поляков добавил, что город продолжает расширять сотрудничество с транспортными компаниями Белоруссии. Так, в рамках транспортной реформы на улицах Северной столицы уже начали работу порядка 900 современных новых белорусских автобусов.

Стоит также отметить, что доля белорусских троллейбусов в городе составляет 22% от всего состава “Горэлектротранса”. В 2023 году компанией “Белкоммунмаш” будет поставлен еще 31 троллейбус, автономный ход которого составит минимум 20 километров.

Сотрудничество Санкт-Петербурга с Республикой Беларусь распространяется не только на общественный транспорт. В город также поставляется белорусская снегоуборочная техника. Так, холдинг “АМКОРД” обеспечил Петербург 76 новыми снегоуборочными машинами.