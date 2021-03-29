Около 30 тысяч кубометров снега убрали в Петербурге за минувшую неделю

В Петербурге продолжают устранять последствия обильных снегопадов. За минувшую неделю с улиц города убрали и вывезли около 30 тысяч кубометров снега. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по благоустройству города.

Неделя началась также с уборки остатков сильных зимних снегопадов. Так, в понедельник, 29 марта, на улицы города вышло более 1100 сотрудников коммунальных служб, а в помощь им выехало 720 единиц техники.

Кроме того, за минувшую неделю с улиц убрано более 1,1 тысячи кубометров мусора.