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Смольный ограничился 138 снегоуборочными машинами для борьбы с последствиями снегопадов

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© Фото: Baltphoto

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Вследствие обильного применения коммунальщиками противогололедных реагентов при некачественной уборке городских территорий на автомобильных дорогах и тротуарах Петербурга в последние несколько дней образовалась «каша» из снега и грязи. Несмотря на это, Смольный задействовал для борьбы с последствиями недавних снегопадов утром 25 февраля чуть более сотни единиц спецтехники. Активной работы дворников жители Северной столицы также не заметили.

Согласно данным интерактивной карты на сайте Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, по состоянию на 08:00 утра в уборке улиц было задействовано лишь 138 единиц спецтехники. При таком подходе городских властей к этому процессу проводимая с января администрацией губернатора Александра Беглова реформа в сфере жилищно-коммунального хозяйства оказывается совершенно бесполезной, как и заявленное чиновниками масштабное обновление парка снегоуборочных машин.

 

Фото: скриншот карты уборочной техники Комитета по благоустройству

Стоит отметить, что в петербургском Комитете по благоустройству весь зимний сезон «экономят» на снегоуборочной технике, задействуя лишь небольшое количество машин, которых не хватает для качественной расчистки улиц от снега и наледи. В связи с этим горожане регулярно сталкиваются с неудобствами при передвижении по мегаполису как в транспорте, так и пешком. При этом данная системная проблема затрагивает прежде всего пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями, для которых даже поход в ближайший магазин превращается в настоящее испытание и может закончится падением или травмой различной степени тяжести.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в городе на Неве в субботу, 25 февраля, ожидается облачная погода и снег. Температура воздуха составит около -1 ...-3 °C. В случае же наступления на следующей неделе оттепели, о чем предупреждали ранее метеорологи, «забытые» коммунальщиками на газонах «кучи Беглова» приведут в очередному затоплению участков проезжей части и пешеходных зон, поскольку городское правительство так и не модернизировало устаревшую неэффективную систему водоотведения.

СМИ ранее сообщали, что автолюбители Петербурга жалуются на плохое качество уборки дорог общего пользования, вследствие чего при движении транспорт «заносит», что увеличивает в разы риск возникновения ДТП.

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