Петербуржцам рассказали, как достучаться до ответственных за уборку снега с парковок

Этой зимой Петербург обильно заваливает снегом. Все началось в декабре, когда аномальный снегопад привел к коллапсу на дорогах и парковках города. Из-за дорожных заторов снегоуборочная техника не имела возможности оперативно вывозить снег. А в зоне платной парковки его просто сбрасывали в лотковую зону и трамбовали.

После Нового года, в январе, ситуация повторяется. Частый снегопад вновь сковывает Петербург в пробках, а на парковках снег снова сбрасывают в лотковую зону. Снежные завалы не являются исключением и для зон платной парковки.

В такой ситуации петербуржцы могут призвать ответственных к надлежащей уборке снега. Например, если речь идет о чистки улиц, то для чиновников существует строгий порядок уборки проезжей части и тротуаров.

В теории уборкой дорог и тротуаров должны заниматься выбранные Комитетом по благоустройству подрядчики. Однако в реальности они чистят только те улицы, что включены в перечень, описанный постановлением №300. Если в списке есть конкретная улица, то можно обратиться с требованием об ее уборке. А если же ее там нет, то тогда можно направить жалобу на портал “Наш Санкт-Петербург”.