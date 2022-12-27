Смольный не вывел спецтехнику на уборку улиц от снега даже во время приезда лидеров СНГ

Во вторник, 27 декабря, во время снегопада на петербургских улицах не наблюдалось достаточного количества спецтехники для оперативной уборки. По состоянию на 13:00 на линии находились всего 383 машины. На этом фоне в Русском музее Петербурга прошла встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которой лидер Белоруссии похвалил качество снегоуборки в Северной столице.

Петербургские улицы вновь испытывают дефицит снегоуборочной техники днем во вторник, 27 декабря. К часу дня, в разгар очередного снегопада, на линию вышли лишь 383 спецмашины, 226 находились на дежурстве. Это несерьезные цифры для второго мегаполиса России. При этом сегодня в Русском музее в самом центре Петербурга состоялась двусторонняя встреча президентов России и Белоруссии, в ходе которой белорусский лидер Александр Лукашенко похвалил качество снегоуборки в городе.

Спустя короткое время после его слов метеорологические условия сильно испортились. В Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности, связанный с усилением ветра и метели. СМИ отмечают, что слова главы Белоруссии прозвучали на фоне возвращающегося в Петербург «снежного коллапса» и очередной демонстрации командой губернатора Александра Беглова неспособности оперативно реагировать на погодные вызовы.

Напомним, народный артист России Эрнст Романов оценил уровень снегоуборки в Петербурге как «ужасающий» - на фоне травм, полученных заслуженным работником культуры Адилем Велимеевым. Ранее он упал на обледеневшем тротуаре, не обработанном противогололедными смесями.