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Смольный не вывел спецтехнику на уборку улиц от снега даже во время приезда лидеров СНГ

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© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

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Во вторник, 27 декабря, во время снегопада на петербургских улицах не наблюдалось достаточного количества спецтехники для оперативной уборки. По состоянию на 13:00 на линии находились всего 383 машины. На этом фоне в Русском музее Петербурга прошла встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которой лидер Белоруссии похвалил качество снегоуборки в Северной столице.

Петербургские улицы вновь испытывают дефицит снегоуборочной техники днем во вторник, 27 декабря. К часу дня, в разгар очередного снегопада, на линию вышли лишь 383 спецмашины, 226 находились на дежурстве. Это несерьезные цифры для второго мегаполиса России. При этом сегодня в Русском музее в самом центре Петербурга состоялась двусторонняя встреча президентов России и Белоруссии, в ходе которой белорусский лидер Александр Лукашенко похвалил качество снегоуборки в городе.

Спустя короткое время после его слов метеорологические условия сильно испортились. В Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности, связанный с усилением ветра и метели. СМИ отмечают, что слова главы Белоруссии прозвучали на фоне возвращающегося в Петербург «снежного коллапса» и очередной демонстрации командой губернатора Александра Беглова неспособности оперативно реагировать на погодные вызовы.

Напомним, народный артист России Эрнст Романов оценил уровень снегоуборки в Петербурге как «ужасающий» - на фоне травм, полученных заслуженным работником культуры Адилем Велимеевым. Ранее он упал на обледеневшем тротуаре, не обработанном противогололедными смесями.

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