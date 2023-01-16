В Петербурге «холодные чердаки» Фонда капремонта спасают горожан от сосулек и безответственности УК

В Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга управляющим компаниям напомнили, как содержать кровли во время снегопадов, чтобы в домах петербуржцев не появлялось протечек, а сосульки не угрожали жизни и здоровью прохожих.

В ведомстве уточнили, что к 15 сентября прошлого года удалось завершить открытие крыш, при этом одной из самых важных технологий, которой занимались специалисты при ремонте, стало оборудование холодного чердака. За прошлый год этот механизм применили на 120 крышах многоквартирных домов.

Суть технологии в том, что в зданиях при помощи специальных отверстий (именуемыми продухами: коньковая и щелевая) обустраивается вентилируемый чердак, который не дает образоваться разнице температур. В ходе работ специалисты подготавливают трубы и осуществляют дополнительное утепление керамзитом.

Еще один важный пункт в подготовке кровли к зиме - установка снегозадерживающих устройств, которые не пускают скопившиеся массы к краю кровли. Так горожан спасают от образования сосулек на домах.

Однако одних только специальных технологий без правильного ухода за крышами недостаточно. В Фонде напомнили, что это входит в обязанности управляющих компаний многоквартирных домов.

Падение сосулек и тяжелых снежных масс на прохожих, порча кровли, затопление от растаявшего снега – это все результат вовремя не проведенных работ управляющими компаниями. К сожалению, в Петербурге таких случаев было достаточно.

Напомним, что неправильная уборка снега не так давно стала причиной порчи крыш и фасадов зданий в Перекупном переулке, на улице Чайковского и на набережной Фонтанки.

Заметим, что нередко управляющие компании, получая обращения от граждан, не спешат исправлять ситуацию. Например, в доме №59 на Галерной был испорчен карнизный свес, из-за чего разрушения распространяются по дому дальше. Фонд капремонта уже не один раз обращался в УК с просьбой решить проблему, но никаких мер в ответ пока предпринято не было.