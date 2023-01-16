  • 17 Январь 2023
USD 17.01.2023 68.2892 +0.7148
USD ММВБ  
EUR 17.01.2023 73.8298 +0.7167
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге «холодные чердаки» Фонда капремонта спасают горожан от сосулек и безответственности УК

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга управляющим компаниям напомнили, как содержать кровли во время снегопадов, чтобы в домах петербуржцев не появлялось протечек, а сосульки не угрожали жизни и здоровью прохожих.

В ведомстве уточнили, что к 15 сентября прошлого года удалось завершить открытие крыш, при этом одной из самых важных технологий, которой занимались специалисты при ремонте, стало оборудование холодного чердака. За прошлый год этот механизм применили на 120 крышах многоквартирных домов.

Суть технологии в том, что в зданиях при помощи специальных отверстий (именуемыми продухами: коньковая и щелевая) обустраивается вентилируемый чердак, который не дает образоваться разнице температур. В ходе работ специалисты подготавливают трубы и осуществляют дополнительное утепление керамзитом.

Еще один важный пункт в подготовке кровли к зиме - установка снегозадерживающих устройств, которые не пускают скопившиеся массы к краю кровли. Так горожан спасают от образования сосулек на домах.

Однако одних только специальных технологий без правильного ухода за крышами недостаточно. В Фонде напомнили, что это входит в обязанности управляющих компаний многоквартирных домов.

Падение сосулек и тяжелых снежных масс на прохожих, порча кровли, затопление от растаявшего снега – это все результат вовремя не проведенных работ управляющими компаниями. К сожалению, в Петербурге таких случаев было достаточно.

Напомним, что неправильная уборка снега не так давно стала причиной порчи крыш и фасадов зданий в Перекупном переулке, на улице Чайковского и на набережной Фонтанки.

Заметим, что нередко управляющие компании, получая обращения от граждан, не спешат исправлять ситуацию. Например, в доме №59 на Галерной был испорчен карнизный свес, из-за чего разрушения распространяются по дому дальше. Фонд капремонта уже не один раз обращался в УК с просьбой решить проблему, но никаких мер в ответ пока предпринято не было.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram