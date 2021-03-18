В 2021 году Петербург выделит на ремонт дорог 5 млрд рублей

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры отремонтирует почти 100 км городских дорог. Об этом сообщает Андрей Левакин, глава КРТИ. Соответствующее заявление было сделано в четверг, 18 марта, во время пресс-конференции ведомства.

За 2021 год комитет планирует отремонтировать участки общей протяжённостью в 99,5 км. На реализацию этой цели из бюджета выделят 5 млрд рублей. В общей сложности будет отремонтировано 25 участков.

Работы начнутся с наступлением положительных температур, однако подготовительные работы начались уже сейчас. Ремонт всех запланированных участков будет завершен к концу 2021 года.