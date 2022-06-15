Около 13 млрд рублей выделят Петербургу на строительство и ремонт дорог

Из федерального бюджета около 13 млрд рублей выделят на финансирование дорожных проектов Петербургу. Об этом рассказали в рамках заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ. Собрание провел заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

В заседании правительства принял участие губернатор города Александр Беглов. По его словам на строительство дорожной сети Санкт-Петербургской агломерации в этом году запланировано 12,899 млрд рублей. Федеральное софинансирование составит 5,793 млрд рублей.

В рамках нацпроекта на развитие региональной и местной дорожной сети будет потрачено 8,711 млрд рублей, из федерального бюджета - 1,604 млрд рублей.

На ремонт улично-дорожной сети Петербурга заложено еще 4,802 млрд рублей. Также крупные суммы заложены на строительство новых дорог. В этом году на эти целы потратят 3,908 млрд рублей из городского бюджета, а 604,2 млн рублей из федерального.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на качестве ремонта дорог Северной столице не скажется санкционное давление. Такую точку зрения высказывают эксперты в сфере дорожного строительства и ремонта.