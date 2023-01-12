Петербург может получить финансирование на развитие скоростного флота

В Петербурге могут появится пять новых "Метеоров", благодаря инфраструктурному кредиту из российского бюджета.

В среду, 11 января, стало известно, что президент России Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову проработать финансирование проекта развития скоростного флота Петербурга. Соответствующее письмо в адрес главы государство еще в декабре направили власти города.

Петербургские власти сообщили, что сейчас на линиях работают около 20 скоростных "Метеоров", требующих обновления.

Новые суда планируют выпустить на самые популярные туристические маршруты в Петергоф, Кронштадт и к кронштадтским фортам. После получения средств Петербург сможет закупить пять судов нового поколения "Метеор 120Р".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в этом году на ремонт и строительство дорог Санкт-Петербург получит из федерального бюджета почти 9 миллиардов.