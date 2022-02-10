14 петербургских улиц начнут капитально ремонтировать до конца года

В Петербурге на 2022 года запланировано начало капитального ремонта на 14 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Поиск подрядчика для ремонта 11 улиц должен начаться в марте. Еще два конкурса, как ожидается, пройдут в мае. Всего на финансирование адресной программы на текущий год выделят 1,3 миллиарда рублей.

Первые улицы начнут ремонтировать уже в апреле. В этом месяце стартуют работы на на участке Огородной улицы в Пушкине и лице Юты Бондаровской в Новом Петергофе. 3,74 километра дороги планируется отремонтировать на Загородной улице. Также запланированы работы на Карпатской улице в Купчино и в Дизельном проезде в Московском районе.