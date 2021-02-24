К вечеру 24 февраля пробки в Петербурге достигли 9 баллов

Из-за плохо складывающихся погодных условий в Санкт-Петербурге начинают возникать проблемы на автомобильных дорогах. К вечеру 24 февраля ситуация с пробками ухудшилась.

Уже к 18:30 пробки в городе достигли 9 баллов. Основной затор пришелся на магистрали Центрального и Петроградского районов, а также на Московском проспекте.

Кроме того, большие пробки образовались на пересечении Суздальского и Энгельса проспектов. Такая же ситуация наблюдалась на Богатырском проспекте в районе станции метро «Пионерская», а также на Ланском шоссе.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что утром пробки в Северной столице достигли 7 баллов.