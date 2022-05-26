Вечером в Петербурге образовались 8-балльные пробки

Петербург замер в пробках вечером в четверг, 26 мая. "Яндекс" оценил их в восемь баллов. К 20:00 этот уровень должен упасть вдвое.

Серьезно загружены Садовая улица, набережная Фонтанки, часть Невского проспекта и Горохово улицы, Вознесенский и Московский проспекты.

Также пробки наблюдаются в Петроградском районе: автомобилистам приходится тяжело на Каменноостровском и Кронверкском проспекте, Пирговской набережной, Кронверкской набережной и других улицах. На окраинах города при этом очень спокойно.

Кроме того, на 19:00 "Яндекс" фиксирует более десятка аварий.