В последнюю пятницу года Петербург сковали пробки

Петербуржцы оказались в “красных” пробках в пятничный вечер. Очевидно, для многих предновогодняя суета будет осложнена временем, проведенным в плотном трафике.

Как передает Neva.Today, по данным сервиса «Яндекс.Пробки» в половину четвертого пробки были оценены в 8 баллов. До 4 баллов дороги разгрузятся ближе к семи вечера. Наиболее загруженным оказался центр Северной столицы. Сильные заторы наблюдались возле станций метро «Площадь Восстания», «Достоевская», «Лиговский проспект», «Площадь Александра Невского», «Гостиный двор» и «Звенигородская».

Так же обстоит ситуация на Московском шоссе, проспекте Большевиков, Индустриальном проспекта, шоссе Революции, а также Кантемировской улице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржцев предупредили о гололеде и ветре в Новогодний вечер.