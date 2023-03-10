Петербуржцы оказались заложниками семибалльных пробок в вечер пятницы

В последний рабочий день Петербург сковали семибалльные пробки. В центре большое количество заторов, а также наблюдаются пробки в несколько километров.

Как передает “МК в Питере”, согласно сервису “Яндекс Карты”, в городе на Неве в пятницу, 10 марта, автомобилисты на пути с работы домой застряли в пробках, которые оцениваются в семь баллов. Так, из-за ДТП наблюдается сильный затор на Пироговской набережной, а на Каменноостровском проспекте петербуржцы стали заложниками двухкилометровой пробки.

Если говорить про Петроградский район, то пробки наблюдаются на Петроградской набережной и улице Куйбышева.

Также медленно двигается трафик на набережной Кутузова, улице Садовая, Итальянской улице, улице Некрасова, Ново-Рыбинской улице, Бухарестской улице и на Старообрядческой улице.