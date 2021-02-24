Движение транспорта в центре Петербурга восстановлено

Движение общественного транспорта в центре Северной столице возобновлено. Все трамваи и троллейбусы снова ходят по стандартным маршрутам.

Напомним, ранним утром произошел сбой электричества на улицах Центрального района. Многие петербуржцы жаловались, что в первый рабочий день недели им пришлось собираться на работу в полной темноте. Так, без света остались Литейный и Невский проспекты, а также мост Александра Невского, Суворовский проспект и проспект Обуховской стороны.

На данный момент движение полностью восстановлено, и троллейбусы под номерами 1, 10, 14, 16 и 22,23, а также трамваи №7, 24 и 65 двигаются по своим стандартным маршрутам.