Петербургские пассажиры могут потребовать увеличение мощности обдува в транспорте

Петербуржцам напомнили о том, что в салоне автобуса, троллейбуса или трамвая они могут контролировать мощность встроенного кондиционера.

В том случае, если пассажир почувствовал, что обдув работает недостаточно сильно, он может обратиться к водителю с просьбой увеличить мощность. Однако чтобы обеспечить бесперебойную работу кондиционера, нужно создать определенные условия в транспорте.

Для лучшей работы обдува необходимо закрыть все окна и люк в салоне, сообщает пресс-служба комитета по транспорту, в котором временно председательствует Валентин Енокаев.

Если кондиционер в салоне общественного транспорта совсем не работает, пассажиру следует обратиться в СПб ГКУ «Организатор перевозок». Для этого нужно составить обращение, заполнив форму обратной связи, в которой указать бортовой номер транспорта, а также дату и время, в которое совершалась поездка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жаркая погода закрепится в Петербурге еще на неделю. Днем воздух будет прогреваться до +28-30 градусов.