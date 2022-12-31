Петербургские автомобилисты не смогут проехать по центру в новогоднюю ночь

В Северной столице движение по центру будет традиционно перекрыто с 31 декабря до 1 января. Ограничения коснутся и общественного транспорта.

В канун Нового года, 31 декабря, с 19:00 до 05:00 1 января в Северной столице автомобилисты не смогут проехать по центру. Ограничения затронут Невский проспект, Адмиралтейский проспект, Конногвардейский бульвар, Дворцовый мост, Дворцовую набережную и другие улицы. Об этом сообщает Neva.Today.

Также в новогоднюю ночь изменится движение общественного транспорта. Он будет курсировать по объездным или укороченным маршрутам. В Петербурге будет изменено движение автобусов № 2, №3, №7, №10, №22, №24, №27, №46, №191, троллейбусов №1, №5, №7, №10, №11, №17, №22, а также трамвая №3.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге под влиянием теплого сектора атлантического циклона новогодняя ночь окажется теплой и дождливой. В регионе пройдут небольшие осадки.