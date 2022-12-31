Петербуржцы встретят Новый год под небольшим дождем

В Петербурге под влиянием теплого сектора атлантического циклона новогодняя ночь окажется теплой и дождливой. В регионе пройдут небольшие осадки.

В Северной столице в субботу, 31 декабря, температура воздуха поднимется до четырех градусов выше нуля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в предновогодний день будет преимущественно облачная погода. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Также выпадут небольшие осадки в виде дождя.

В первый день 2023 года в Петербурге ожидаются небольшие дожди и плюсовая температура.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге погода в преддверии Нового года сменилась на теплую. Пришедший с запада в город теплый атмосферный фронт обеспечит мокрый снег и дождь.