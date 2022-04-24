Петербуржцам напомнили, как пользоваться общественным транспортом без травм

Петербуржцам напомнили правила безопасности, которыми нужно пользоваться во время посадки и высадки из общественного транспорта. Об этом сообщает комитет по транспорту.

К автобусам, трамваям и троллейбусам нужно подходить после того, как транспорт полностью остановился. В момент торможения подходить к движущемуся средству опасно. Первым в транспорт должен входить ребенок, а уже за ним взрослый. Таким образом старший сможет предостеречь детей от падения.

Также важно знать и о правилах безопасности на трамвайных путях. Из-за того, что чаще всего остановки трамваев расположены на середине проезжей части, могут возникнуть опасные ситуации. По правилам дорожного движения, водители автомобилей должны остановиться и пропустить людей, которые выходят и входят в трамвай. Однако движение от или к трамваю нужно начинать только после того, как вы убедитесь в безопасности перехода.