В Комтрансе Петербурга рассказали, как дезинфицируют общественный транспорт

Общественный транспорт Петербурга дезинфицируют ежедневно. Как сообщил в комитете по транспорту, санитарную обработку перед выходом в первый рейс проходят абсолютно все автобусы, трамваи и троллейбусы.

Перед дезинфекцией транспорт отправляется на автоматическую мойку. Убирают кабины и салоны, моют пол и подножки. Двери и другие поверхности, которых часто касаются пассажиры, обрабатывают с особым вниманием. После мойки салоны автобусов, троллейбусом и трамваем обрабатывают «холодным туманом».

Для дезинфекции сотрудники используют только рекомендованные Роспотребназдором обеззараживающие растворы. Такая обработка полностью безопасна для пассажиров.