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Концерт симфонического оркестра прошел в петербургском Музее городского электротранспорта

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© Фото: Baltphoto

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В День города в Петербурге состоялся необычный концерт. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» симфонический оркестр Государственной филармонии для детей и молодежи играл в необычной локации — эспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта.

В репертуар концерта вошли как классика, так и любимые всеми композиции из известных фильмов. Оркестр под управлением дирижера Михаила Голикова играл музыкальные произведения по принципу от классики до рока.

Гости могли услышать «Попутную песню» М. Глинки, Арию Снегурочки «С подружками по ягоду ходить…» Н. Римского-Корсакова, Хабанеру из оперы «Кармен» Ж. Бизе. Декорации для концерта составили уникальные трамваи и троллейбусы из музейной экспозиции.

В завершение вечера была исполнена знаменитая композиция «Ленинградские вечера». Сочинившему её композитору Соловьеву-Седому в этом году могло бы исполнится 115 лет. Именно такой юбилей отмечает и петербургский трамвай.

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