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Территория у Мариинского дворца на выходных превратилась в съемочную площадку для команды сиквела "Майора Грома"

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© Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга

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На этих выходных рядом с Мариинским дворцом в Северной столице работает творческая команда приключенческого фильма "Майор Гром: Игра". Территория превратилась в настоящую съемочную площадку с соответствующими декорациями.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга, съемки у резиденции петербургского парламента заранее согласовали. По мнению представителей студии, обстановка у Мариинского дворца сможет передать поставленные режиссером творческие задачи, а также в полной мере раскрыть образ персонажей. Также, благодаря такому решению, зритель сможет увидеть красоту исторического центра города.

Напомним, что фильм "Майор Гром: Игра" является третьей кинокартиной медиафраншизы и продолжает вторую часть "Майор Гром: Чумной Доктор". Все три фильма основаны на серии комиксов, которыми занималось Bubble Comics. 

Режиссером фильмов стал Олег Трофим, а премьера "Майор Гром: Игра" ожидается в следующем году.

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